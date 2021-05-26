حقيقة صواريخ أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا

الوكيل الاخباري- تداولت مواقع ليبية محلية في الأيام الماضية معلومات حول صواريخ وصفت بالجديدة رصدت لدى قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.



وفيما تعددت الروايات حول هذه الصواريخ، أفاد خبراء بأن الصواريخ التي ظهرت في قاعدة بنينا الجوية الخاضعة للجيش الوطني الليبي هي من طراز "لونا "، وقد رصدت مؤخرا للمرة الأولى.

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وقالت الصحيفة الإلكترونية المتخصصة في الأسلحة "rg.ru"، إن الوحدات العسكرية التابعة للمشير خليفة حفتر كانت تمتلك فقط صواريخ سوفيتية "سكود – بي" من بقايا تراسانة القذافي، جرى إعادتها للخدمة في سبتمبر من العام الماضي.



وأشير إلى أن صواريخ "لونا" والتي تعرف أيضا بالرمز "9K52"، وتشتهر لدى حلف الناتو باسم "FROG-7"، قديمة تعمل بالوقود الصلب ويزن الصاروخ الواحد منها 2500 كيلو غرام، ويصل مداه إلى 70 كيلو مترا، إلا أن هذه الصواريخ قديمة وغير موجهة وفعاليتها مشكوك بها، مقارنة بصواريخ "سكود – بي".

المصدر: روسيااليوم