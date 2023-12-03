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الأحد، 03-12-2023 01:48 م

مقتل 9 أشخاص بهجوم مسلح على حافلة في باكستان

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الوكيل الاخباري- فتح مسلحون النار على حافلة في شمال باكستان، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم جنديان، حسبما أفادت الشرطة الباكستانية.اضافة اعلان


وقال عزمت شاه المسؤول بالشرطة، إن إطلاق النار وقع مساء السبت في منطقة تشيلاس بمديرية غيلغيت بالتستان في شمال البلاد.

وكانت الحافلة تقل ركابا من غيلغيت إلى روالبندي، وفقد السائق السيطرة على الحافلة عندما تعرضت لإطلاق النار واصطدمت بشاحنة أخرى. واشتعلت النيران في الشاحنة، ما أسفر عن مقتل سائقي المركبتين.

وأصيب ما لا يقل عن 26 شخصا في الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى.

 




 

 


 

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