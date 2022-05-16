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الإثنين، 16-05-2022 01:22 م

من هم الفائزون بالانتخابات النيابية اللبنانية.. اليكم النتائج غير النهائية

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الوكيل الاخباري- لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في عدد كبير من الدوائر الانتخابية في لبنان، ما لم يحسم حتى الساعة المعركة الانتخابية. الا ان بعض النتائج شبه النهائية وغير الرسمية بدأت تتظهر وهي على الشكل التالي:

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دائرة الشمال الاولى:

-وليد البعريني
-محمد يحيى
-محمد سليمان


دائرة صيدا جزين:


- غادة ايوب
- عبد الرحمن البزري 
- اسامة سعد 
- سعيد الاسمر 
 - شربل مسعد


دائرة زحلة:

- جورج عقيص 
- إلياس اسطفان 
- بلال الحشيمي 
- رامي أبو حمدان 
- جورج بوشكيان 
- سليم عون

دائرة البقاع الغربي:
- حسن مراد
- وائل أبو فاعور 

- قبلان قبلان 
- شربل مارون 
- ياسين ياسين 
- وغسان سكاف 


دائرة بعبدا:


- بيار بو عاصي

- كميل شمعون
- الآن عون
- هادي ابو الحسن
- فادي علامة
- علي عمار


دائرة بيروت الأولى: 


- غسان حاصباني 
- ايلي شربشي
- نقولا صحناوي

- نديم الجميل
- بولا يعقوبيان
- جهاد بقرادوني


دائرة الشوف - عاليه:


تيمور جنبلاط 
جورج عدوان
بلال عبدالله 
غسان عطالله
فريد البستاني 
نجاة صليبا  
حليمة القعقور
مروان حماده
مارك ضو
نزيه متى
راجي السعد
أكرم شهيب
سيزار أبي خليل


لبنان24

 




 

 


 

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