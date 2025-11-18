الثلاثاء 2025-11-18 10:01 ص
 

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
 
الثلاثاء، 18-11-2025 08:35 ص

الوكيل الإخباري-   يبدأ ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أميركا استجابةً لدعوةٍ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترمب اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وتتضمن الزيارة مراسم استقبال صباحية، واجتماعات في المكتب البيضاوي، يعقبها حفل عشاء رسمي.


أما يوم الأربعاء، فيشهد انعقاد منتدى الأعمال السعودي – الأميركي بحضور ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي، وقبل الزيارة بأيام، وصف الرئيس ترمب الزيارة بأنها “أكثر من مجرد لقاء، معتبرا بانها ستكون تكريما للسعودية”.

 
 
