ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترمب اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وتتضمن الزيارة مراسم استقبال صباحية، واجتماعات في المكتب البيضاوي، يعقبها حفل عشاء رسمي.
أما يوم الأربعاء، فيشهد انعقاد منتدى الأعمال السعودي – الأميركي بحضور ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي، وقبل الزيارة بأيام، وصف الرئيس ترمب الزيارة بأنها “أكثر من مجرد لقاء، معتبرا بانها ستكون تكريما للسعودية”.
