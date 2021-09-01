الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الاعتماد تقر رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة الأردنية

أوقاف جرش تكرم المشاركين بمراكز تحفيظ القرآن

موسكو تحدد شرط اعترافها بالسلطات الأفغانية الجديدة

توعية أمنية ومرورية من الأمن العام في المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي

بعد سنة و نصف .. أردن من دون حظر و قيود

التربية تكشف موعد التدريس بشكل رسمي في المدارس

أول أردنية حاصلة على رخصة صيانة الطائرات

التربية : اي مدرسة يزيد عدد الاصابات فيها عن 10% سيتم تحويلها للتدريس عن بعد

أم تطالب في بث مباشر بإعدام ابنها بساحة عامة في مصر

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين

الأربعاء، 01-09-2021 03:20 م

موسكو تحدد شرط اعترافها بالسلطات الأفغانية الجديدة

612f4f1e42360437b533b7cc


الوكيل الاخباري- قال نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، إنه يجب انتظار تشكيل حكومة شاملة جديدة في أفغانستان، لكي تعترف موسكو بالسلطات الأفغانية الجديدة.

وأكد نائب الوزير، في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي"، أنه لا يجوز الاستعجال في هذا الموضوع.

وأضاف مورغولوف: "بالنسبة لمسألة الاعتراف الرسمي، علينا أولا انتظار تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، والتي يجب أن تمثل جميع القوى السياسية، بما في ذلك الأقليات العرقية، وبعد ذلك تحديد موقفنا. لا داعي للاستعجال هنا".

اضافة اعلان

 

وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "أعتقد أنه لا توجد دواعي لتهويل الوضع في أفغانستان. لقد أعلنت السلطة الجديدة عن انتهاء القتال وعن العفو العام على الموظفين في الدولة. وأعلنت عن عزمها تشكيل حكومة ائتلافية شاملة، واحترام حقوق المرأة، بالطبع، ضمن النظام القانوني الإسلامي، وكذلك الحفاظ على حرية الإعلام. كما أعلنت، وهذا الأهم، عن رغبتها في القضاء على إنتاج المخدرات في البلاد. نحن نعتبر كل هذا على أنه إشارات إيجابية ونتطلع الى تنفيذها عمليا".

وقال إن موسكو تأمل بصدق أن تتمكن الأطراف الأفغانية المعنية من التوصل إلى توافق سياسي، و"تشكيل هيكل جديد لسلطة الدولة يأخذ في الاعتبار مصالح الشعب الأفغاني بأكمله".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
612f54f64c59b72cad530265

مناطق عراقية مهددة بنقص خطير في الكهرباء

612f46ee423604380d58540e

بوتين يحقق حلم الطفولة

س

السعودية.. بدء تنفيذ قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية

مصر

مصر توقع عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لخط سكك حديدية فائق السرعة

612f1abe4236040a331bdc72

إدارة بايدن توافق على عملية بيع ضخمة في مزاد علني للنفط والغاز

612f18a44c59b72f454017d5

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مفخختين

أخبار متعلقة
c2f8fa98-aa99-45a6-801a-d6a8fa1b161f

بوتين: لا نريد متشددين أفغانا في روسيا

6120aed44c59b74d444f33ed

تركيا تجلي مجموعة أخرى من رعاياها في أفغانستان

w

موسكو: حركة طالبان لا تسيطر على كامل أفغانستان

611de3424236046e997c6ef9

خمسة شروط.. باريس تنصح طالبان كيف تحظى باعتراف المجتمع الدولي

w

السفارة الأمريكية في كابول تطالب رعاياها بعدم مغادرة أماكنهم

800-1

كندا تعتزم استقبال 20 ألف لاجئ أفغاني