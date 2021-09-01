موسكو تحدد شرط اعترافها بالسلطات الأفغانية الجديدة

الوكيل الاخباري- قال نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، إنه يجب انتظار تشكيل حكومة شاملة جديدة في أفغانستان، لكي تعترف موسكو بالسلطات الأفغانية الجديدة.



وأكد نائب الوزير، في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي"، أنه لا يجوز الاستعجال في هذا الموضوع.



وأضاف مورغولوف: "بالنسبة لمسألة الاعتراف الرسمي، علينا أولا انتظار تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، والتي يجب أن تمثل جميع القوى السياسية، بما في ذلك الأقليات العرقية، وبعد ذلك تحديد موقفنا. لا داعي للاستعجال هنا".

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وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "أعتقد أنه لا توجد دواعي لتهويل الوضع في أفغانستان. لقد أعلنت السلطة الجديدة عن انتهاء القتال وعن العفو العام على الموظفين في الدولة. وأعلنت عن عزمها تشكيل حكومة ائتلافية شاملة، واحترام حقوق المرأة، بالطبع، ضمن النظام القانوني الإسلامي، وكذلك الحفاظ على حرية الإعلام. كما أعلنت، وهذا الأهم، عن رغبتها في القضاء على إنتاج المخدرات في البلاد. نحن نعتبر كل هذا على أنه إشارات إيجابية ونتطلع الى تنفيذها عمليا".



وقال إن موسكو تأمل بصدق أن تتمكن الأطراف الأفغانية المعنية من التوصل إلى توافق سياسي، و"تشكيل هيكل جديد لسلطة الدولة يأخذ في الاعتبار مصالح الشعب الأفغاني بأكمله".

المصدر: روسيا اليوم