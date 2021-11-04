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الخميس، 04-11-2021 07:20 ص

ميركل تقوم بزيارة أخيرة لفرنسا

ميركل


الوكيل الإخباري - قامت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بآخر زيارة رسمية لها لفرنسا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط استقبال حافل لها من قبل المئات من السكان المحليين مساء الأربعاء.

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وزارت ميركل مدينة بون في شرق فرنسا، وهي المقر التاريخي لدوقات بورغندي، ومركز لصناعة الخمور المشهورة.


وقدم ماكرون الشكر لميركل على "ما قدمته لأوروبا" و"الحفاظ على وحدتها على الرغم من كل الاضطرابات".


يذكر أن أنغيلا ميركل تعتزل السياسة، بعد قضاء 16 عاما في منصب المستشارة الألمانية. ومن المقرر أن تؤدي مهام المستشارة حتى تشكيل حكومة ألمانية جديدة في أعقاب الانتخابات التي جرت في 26 سبتمبر الماضي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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