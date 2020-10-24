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السبت، 24-10-2020 03:45 م

مينسك .. السفارة الأمريكية تنصح مواطنيها في بيلاروس

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الوكيل الاخباري- أوصت السفارة الأمريكية في مينسك بروسيا ، المواطنين الأمريكيين المتواجدين في بيلاروس بتجنب الفعاليات الجماهيرية، وأن يوفروا لأنفسهم ما يكفي من الغذاء والماء والأدوية، لمدة 3 أيام على الأقل.

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جاء ذلك في ضوء "الإنذار" الذي وجهته المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلى السلطات البيلاروسية.


وقالت السفارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "في الأسبوع الماضي، تم توجيه إنذار تضمن مطالبة السلطات البيلاروسية بتنفيذ مطالب محددة بحلول 25 أكتوبر.

 

وهدد الإنذار، في حال العكس، بتنظيم الاحتجاجات والإضرابات وعرقلة حركة المرور وغيرها من الفعاليات".


في ضوء ذلك، لا تستبعد السفارة أن تلجأ الهيئات الأمنية البيلاروسية وكذلك المعارضة، إلى استخدام القوة أثناء الفعاليات الجماهيرية.


وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين، على حمل وثائق تثبت هويتهم بشكل دائم، بما في ذلك جواز سفر أمريكي مع تأشيرة بيلاروسية سارية أو ختم دخول بدون تأشيرة.


وينتهي يوم الأحد ما يسمى بـ "إنذار الشعب"، الذي وجهته تيكانوفسخايا، وفيه أصرت على أنه إذا لم تتم تلبية بعض مطالب المعارضة بحلول 26 أكتوبر، فسيتم إعلان الإضراب العام في جميع المؤسسات في كل البلاد. وتشمل هذه المطالب استقالة الرئيس الكسندر لوكاشينكو، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووقف "العنف في الشوارع".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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