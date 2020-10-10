زعيم المعارضة التركي يدعو أردوغان لانتخابات مبكرة

الوكيل الإخباري -دعا كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة في تركيا، إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.



جاء ذلك ، خلال مشاركته في أحد برامج تلفزيون "كي آر تي" زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى "إعلان انتخابات مبكرة".



وقال كليجدار أوغلو: "خلاص هذا البلد هو الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن. لمن أقول هذا؟ أقول للسيد بهجلي. إذا كنت تحب هذا البلد تعال صباح الغد وقل لأردوغان: أخي كفى كفى".

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وأضاف زعيم حزب الشعب الجمهوري: "نحن على ثقة تامة بأن تعزيز الديمقراطية في تركيا سيكون الخيار الأول.. سنقضي على نظام استبدادي في السلطة من خلال الوسائل الديمقراطية"، مذكّرا بإنجازات المعارضة في الانتخابات المحلية.

يشار إلى أن دولت بهجلي كان قد دعا في عام 2018 إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن بدا الأمر وكأنه متفق عليه مسبقا بين الحليفين الانتخابيين.



ووفق استطلاعات رأي، فإن أكثر من نصف ناخبي أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، يطالبون بعقد انتخابات مبكرة.

في المقابل، لا يؤيد قطاع كبير من ناخبي حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم، اللذين صعدا على الساحة السياسية كمنافس لحزب العدالة والتنمية، عقد انتخابات مبكرة.

المصدر : روسيا اليوم

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