السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي هام حول موعد انتهاء الحظر الشامل

تفاصيل اصابات ووفيات كورونا بالاردن اليوم

البحرين: 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين غدا

وفاة طفل سقطت عليه مروحة كهربائية

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاحد

5ر1 مليون شجرة زيتون بالزرقاء

توضيح من رئاسة الوزراء حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

عجلون: اخماد حريق محل تجاري

متى ينتهي حظر التجول الشامل بالاردن ؟




السبت، 10-10-2020 04:06 م

خلال مشاركته ببرنامج تلفزيوني

زعيم المعارضة التركي يدعو أردوغان لانتخابات مبكرة

تا
كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي


الوكيل الإخباري -دعا كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة في تركيا، إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

جاء ذلك ، خلال مشاركته في أحد برامج تلفزيون "كي آر تي" زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى "إعلان انتخابات مبكرة".

وقال كليجدار أوغلو: "خلاص هذا البلد هو الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن. لمن أقول هذا؟ أقول للسيد بهجلي. إذا كنت تحب هذا البلد تعال صباح الغد وقل لأردوغان: أخي كفى كفى".

اضافة اعلان

وأضاف زعيم حزب الشعب الجمهوري: "نحن على ثقة تامة بأن تعزيز الديمقراطية في تركيا سيكون الخيار الأول.. سنقضي على نظام استبدادي في السلطة من خلال الوسائل الديمقراطية"، مذكّرا بإنجازات المعارضة في الانتخابات المحلية.
يشار إلى أن دولت بهجلي كان قد دعا في عام 2018 إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن بدا الأمر وكأنه متفق عليه مسبقا بين الحليفين الانتخابيين.


ووفق استطلاعات رأي، فإن أكثر من نصف ناخبي أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، يطالبون بعقد انتخابات مبكرة.

 

في المقابل، لا يؤيد قطاع كبير من ناخبي حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم، اللذين صعدا على الساحة السياسية كمنافس لحزب العدالة والتنمية، عقد انتخابات مبكرة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
تقرير

تقرير استخباراتي أمريكي يكشف عن خطر يحدق بأمريكا

كوز

الأول منذ أشهر.. تصريح عسكري مهم لزعيم كوريا الشمالية

5f81843c4c59b750f62d48ee

فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار في قره باغ

download

فيديو يوثق لحظات هجوم مروع على ضابط شرطة أمريكي

1032267349_0_386_3069_2047_1000x541_80_0_0_97e56975a47769cf3bd51f9d0a4a53d0

الرئيس الصيني: نعتزم تعميق العلاقات مع كوريا الشمالية

محطة

اندلاع حريق في محطة للمترو في طهران

أخبار متعلقة
من

مديرا فيسبوك و تويتر أمام الكونغرس الأمريكي نهاية الشهر

5f67fb3b42360457444fdf46

حملتا ترامب وبايدن تعلنان عن حجم التبرعات

5f6696db4c59b71d2509f10c

تركيا تقصف قرية شمال شرق سوريا

5f5c182e4c59b74b2358b2c5

استطلاع: ترامب يتأخر عن بايدن بنتيجة كبيرة