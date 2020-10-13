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الثلاثاء، 13-10-2020 03:33 م

مصرع 20 شخصا بانفجار صهريج لنقل الوقود في نيجيريا

نيجيريا .. مصرع 20 شخصا بانفجار صهريج لنقل الوقود

مصرع
من المصدر


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة " ديلي بوست" النيجيرية، إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا مصرعهم في حادث وقع على طريق سريع للسيارات، في جنوب غرب البلاد.

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وأشارت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحادث نجم عن انفجار صهريج لنقل الوقود.


ونقلت الصحيفة، عن المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية لسلامة المرور على الطرق السريعة في نيجيريا،  أغنس أوجونجبيمي: "لقد فقد السائق الذي كان يقود الصهريج المحمل بوقود الديزل، السيطرة على الشاحنة التي انقلبت وانفجرت".
وأضافت: "تضررت خلال الحادث، 8 سيارات، احترقت كلها بالكامل".


ونوهت بأن، الحادث وقع بعد ظهر يوم 12 أكتوبر، على طريق "إليسا أكوري" السريع بولاية أوسون. ونقل الجرحى الى المستشفى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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