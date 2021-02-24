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الأربعاء، 24-02-2021 11:06 ص

هولندا تضبط أكبر كمية هيروين في حاوية - صورة

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الوكيل الاخباري - ضبطت الجمارك في هولندا نحو 1500 كيلوغرام من مادة الهيروين المخدرة، مخفية في حاوية بمدينة روتردام الساحلية، كأكبر كمية تهريب مخدرات يجري ضبطها بالبلاد هذا الشهر.

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ومن جانبه، صرح ممثل الادعاء في روتردام عن هذه العملية قائلا: "عثر ضباط الجمارك على المخدرات في حاوية مليئة بملح الهيمالايا من باكستان".

 


وأشار إلى أنه "عمل بشكل وثيق مع الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة".


جدير بالذكر أن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ نحو 45 مليون يورو (حوالي 55 مليون دولار)، بحسب السلطات الهولندية.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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