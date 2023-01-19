الخميس 19-01-2023
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الخميس، 19-01-2023 10:56 ص

هيئة الأمن الفدرالية الروسية تفتح قضية تجسس ضد مواطن أمريكي

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الوكيل الإخباري - فتحت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB قضية تجسس ضد مواطن أمريكي يشتبه في قيامه بجمع معلومات استخباراتية حول مواضيع بيولوجية.

جاء ذلك تقرير نشره موقع الهيئة على الإنترنت، جاء فيه أن "هيئة الأمن الفدرالية الروسية فتحت قضية جنائية ضد مواطن أمريكي على أساس جريمة بموجب المادة رقم 276 من القانون الجنائي الروسي، بتهمة التجسس".

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وأشار تقرير الهيئة إلى أن "المواطن الأمريكي يشتبه في جمعه معلومات استخباراتية حول مواضيع بيولوجية موجهة ضد الأمن الروسي".


ولم يذكر اسم المشتبه به وتفاصيل القضية، إلا أنه استنادا للمادة المذكورة يمكن أن يواجه المواطن الأمريكي هذا ما قد يصل إلى 20 عاما بالسجن.

 

RT

 




 

 


 

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