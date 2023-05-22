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الإثنين، 22-05-2023 01:13 م

وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لعلاقات جديدة مع الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- أفادت قناة CNBC بأن مسؤولين أوروبيين يتوقعون تغييرا في نهج واشنطن لعلاقاتها مع بروكسل بخسارة بايدن للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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جاء ذلك وفق ما ذكرته CNBC اليوم الاثنين نقلا عن مصادر، حيث قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "يدرك الاتحاد أن هذا التعاون بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية ليس أمرا مسلما به، وقد يتغير نهج الإدارة الحالية عندما يظهر شخص في البيت الأبيض مثل دونالد ترامب مرة أخرى".

وقال كيفين كولودن، كبير المحللين في معهد ميلكن، معلقا على آفاق تطوير العلاقات الأوروبية الأمريكية في حال فوز مرشح من الحزب الجمهوري: "سوف تكون علاقة صعبة، حيث يخشى الأوروبيون أن تسحب الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لأوكرانيا".

وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024، وفي 25 أبريل الماضي أعلن بايدن أنه سيسعى لإعادة انتخابه لمنصب الرئيس، كما أعلن دونالد ترامب دخوله السباق الرئاسي في نوفمبر الماضي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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