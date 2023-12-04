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الإثنين، 04-12-2023 08:42 ص

11 قتيلا على الأقل جراء ثوران بركان في إندونيسيا -فيديو

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الوكيل الإخباري- عثر على جثث 11 متنزها على الأقل بعد ثوران بركان في غرب إندونيسيا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول إنقاذ اليوم الاثنين 

وقال عبد المالك رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانغ "ثمة 26 شخصا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا على 14، هم ثلاثة أحياء و11 ميتا.

وثار بركان في غرب إندونيسيا الأحد مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد مسؤولون.

وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب. 

وبدأ ثوران البركان الأحد الساعة 14,54 بالتوقيت المحلي في البلاد . وقال عبد المالك إن هناك ما مجموعة 75 متنزها كانوا على الجبل منذ السبت ويحاول رجال الإنقاذ إحصاءهم.

وقد لا يخطر بعض المتنزهين السلطات عند دخول هذه المناطق أو مغادرتها، لذلك يبقى العدد الحقيقي للمفقودين غير المعروفين غير واضح.

وقال هيندرا غوناوان، رئيس المركز الإندونيسي لعلم البراكين في بيان إن الرماد رصد على ارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق قمة ميرابي، مشيرا إلى أن "الثوران لا يزال مستمرا".

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى العام 2010 حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالى 280 ألفا آخرين.

وكانت تلك أعنف ثورة له منذ العام 1930 عندما تسبب بمقتل نحو 1300 شخص. وفي العام 1994، لقي حوالى 60 شخصا حتفهم بسبب ثوران آخر.

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