الخارجية المصرية: معبر رفح مفتوح والإغلاق من الجانب الاسرائيلي

وندد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت في القاهرة مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، بالتشريعات الإسرائيلية "غير الشرعية" التي تهدف إلى إنهاء عمل (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود طواقم الوكالة التي تواصل مهامها الإنسانية بكل صمود وتفان، رغم التحديات والعراقيل التي تصل إلى حد استهدافهم بالقتل من قبل سلطات الاحتلال.
