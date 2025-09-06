الخارجية المصرية: معبر رفح مفتوح والإغلاق من الجانب الاسرائيلي

الوكيل الإخباري- أكدت جمهورية مصر العربية أنها أبقت معبر رفح مفتوحا بشكل دائم ويومي وعلى مدار الساعة، رغم إغلاقه من الجانب الفلسطيني نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

