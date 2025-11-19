الجمعة 2025-11-21 03:55 م
 

ولي العهد: توثيق السردية الأردنية يجب أن يكون بمشاركة أبناء وبنات الوطن

الأربعاء، 19-11-2025 07:24 م
الوكيل الإخباري-  التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد،في منطقة ضانا بمحافظة الطفيلة، الأربعاء، وجهاء وممثلين عن المحافظة.اضافة اعلان


وتناول اللقاء، الذي يأتي في إطار التواصل المستمر لسموه مع المواطنين، جملة من القضايا التي تهم المجتمع المحلي بالمحافظة.

وأشار سمو ولي العهد إلى دور أبناء الطفيلة في بناء الأردن والدفاع عنه، لا سيما تضحياتهم في معارك الثورة العربية الكبرى

وأكد سموه أنه لا بد من توثيق السردية الأردنية، بمشاركة أبناء وبنات الوطن ومؤسساته، لتكون مرجعية للأجيال القادمة.
 
 
