5 شهداء وإصابة آخرين بقصف الاحتلال لغزة وخانيونس

07:54 م

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف قوات الاحتلال لمبنى الأوقاف قرب منطقة عسقولة جنوب شرق مدينة غزة، كما استشهد شخص آخر إثر استهداف الاحتلال لمدنيين قرب مفترق الشجاعية شرق غزة. اضافة اعلان





وفي جنوب القطاع، استشهد شخص وأُصيب آخرون نتيجة استهداف الاحتلال نادي الوكالة في منطقة المواصي بخان يونس.

