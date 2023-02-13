الطفل عمر عفادلة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الوكيل الإخباري- ناشد والد الطفل، عمر فوزي العفادلة (14) عاما في منطقة كفر جايز بمحافظة إربد الأجهزة الأمنية وأهل الخير، في مساعدته للعثور على ابنه المفقود منذ صباح أمس الأحد.



واشار لـ "الوكيل الإخباري" إلى ان عمر كان ذاهب إلى المدرسة في منطقة كفر جايز مع أخيه في الفترة المسائية، ولم يعد الى المنزل حتى لحظة كتابة الخبر.



وبين أنه تم تقديم بلاغ لمركز أمن الشمالي في إربد أمس الأحد.



وقال مصدر أمني، أنه تم الإبلاغ عن فقدان عمر منذ أمس وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لحظة العثور عليه.



فعلى من يعثر عليه الاتصال بالرقم 0777553602/ 0772217016



اضافة اعلان