العقيد احمد عبد الحميد الثوابيه .. مبارك الترفيع

الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والاصدقاء بالمباركة للعقيد احمد عبد الحميد الثوابيه بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه الى رتبة عقيد في جهاز الامن العام .

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وهنأه اقاربه بكلمات : "نحتار حين تردنا الأخبار الجميلة ، أنبارك لإبننا أم نبارك لأنفسنا فكل فرح لشاب من شبابنا فرحة عامة للأردن ولنا ، و كما كل عام تزورنا النجوم فنأخذ منها نجمة تزين كتف أحد ابنائنا و تتلألأ عليه وخط التبريكات نخطه اليوم و نرفع رايات التهنئه والمباركة لإبن الطفيلة الهاشمية البار ابن الوطن ( العقيد احمد عبدالحميد الثوابيه أبو بشير ) بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه الى رتبة عقيد في جهاز الامن العام . أعانكم الله على حمل المسؤولية ونتمنى لك مزيدا من التقدم والنجاح تحت ظل حضرة صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني أبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه " .



يستقبل أبناء المرحوم الحاج الشيخ عبدالحميد أحمد الثوابيه أبو باسم التهاني بمناسبة الترفيع في مضافة الصراط عشائر الثوابيه عمان لواء ناعور منطقة العدسيه فأهلا" وسهلا" بكم ٠٧٩٩٥٨٧٩٠٦ الخميس ٨ / ٦ / ٢٠٢٣ الرابعه مساء" .

