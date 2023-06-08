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الخميس، 08-06-2023 10:00 ص

العقيد احمد عبد الحميد الثوابيه .. مبارك الترفيع

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الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والاصدقاء بالمباركة للعقيد احمد عبد الحميد الثوابيه بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه الى رتبة عقيد في جهاز الامن العام .

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وهنأه اقاربه بكلمات : "نحتار حين تردنا الأخبار  الجميلة ، أنبارك لإبننا أم نبارك لأنفسنا  فكل فرح لشاب من شبابنا فرحة عامة للأردن ولنا ،  و كما كل عام تزورنا النجوم فنأخذ منها نجمة تزين كتف أحد ابنائنا و تتلألأ عليه وخط التبريكات نخطه اليوم و نرفع رايات التهنئه والمباركة لإبن الطفيلة الهاشمية البار ابن الوطن ( العقيد احمد عبدالحميد الثوابيه أبو بشير )  بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه الى رتبة عقيد في جهاز الامن العام . أعانكم الله على حمل المسؤولية  ونتمنى لك مزيدا من التقدم والنجاح تحت ظل حضرة صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني أبن الحسين  المعظم حفظه الله ورعاه " .


يستقبل أبناء المرحوم الحاج الشيخ عبدالحميد أحمد الثوابيه أبو باسم التهاني بمناسبة الترفيع في مضافة الصراط عشائر الثوابيه عمان لواء ناعور منطقة العدسيه فأهلا" وسهلا" بكم   ٠٧٩٩٥٨٧٩٠٦   الخميس  ٨ / ٦ / ٢٠٢٣  الرابعه مساء" .

 

 


 




 

 


 

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