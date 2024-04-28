شكر على تعازٍ من آل عبد المجيد وعشيرة الحديدي

الوكيل الإخباري-

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(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِيتقدّم أبناء المرحوم الدكتور عدنان عبد المجيد وآل عبد المجيد وعشيرة الحديدي، وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الأردن وفلسطين والمهجر بالشكر والعرفان لكل من قدّم واجب العزاء والمواساة بوفاة المرحومة بإذن الله تعالىالدكتورة ليما عبد الحميد الحديديزوجة المرحوم الدكتور عدنان عبد المجيد ووالدة كل من عديّ وتامر عبد المجيدحيث نتقدّم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من شاركنا التعازي والمواساة على اختلاف مواقعهم ومراكزهم الرسمية والدينية والاجتماعية من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب وأصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والشخصيات العشائرية والاجتماعية وكافة موظفي القطاع الحكومي والخاص وضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وقيادة وضباط وأفراد الحرس الملكي الخاص والأهل والأنسباء والعزوة والأصدقاء سواء كان ذلك بالمشاركة في مراسم الدفن أو الحضور الى بيت العزاء او الاتصال الهاتفي أو إرسال البرقيات أو التعزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لقد كان لمشاركتكم احزاننا الأثر الجميل في نفوسنا ونشكركم جميعاً على تعازيكم الحارة ومواساتكم الصادقة ودعواتكم الطيبة سائلين الله عز وجل ان يجزيكم خير الجزاء وأن يحفظكم ويبارك في أعماركم.ونسأل الله أن يتغمّد الفقيدة بالرّحمة والمغفرة وإنّا لله وإنّا اليه راجعون.