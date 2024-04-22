المراشدة يُناقش اتجاهات الصحفيين الأردنيين نحو الوظائف الإعلامية التي تؤديها البرامج الحوارية الإذاعية

الوكيل الاخباري - نوقشت في معهد الإعلام الأردني رسالة الباحث الاعلامي لورنس المراشدة الموسومة ب"اتجاهات الصحفيين الأردنيين نحو الوظائف الإعلامية التي تؤديها البرامج الحوارية الإذاعية الأردنية" والتي اشرف عليها الدكتور سليم عبد الرحيم وعضوية كل من معالي الدكتور محمد المومني وعميد كلية الاعلام في جامعة الزرقاء الدكتور أمجد صفوري وعميدة معهد الإعلام الدكتورة ميرنا أبو زيد





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وقدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام حيث هدفت الدّراسة إلى التعرف على اتجاهات الصحفيين الاردنيين نحو الوظائف التي تؤديها البرامج الحوارية الإذاعية الأردنية وأفضت الدراسة إلى أن برنامج الوكيل والذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل عبر أثير راديو هلا يعتبر البرنامج الإذاعي الأول الأكثر متابعة من قبل الصحفيين الأردنيين حيث تمت الدراسة على عينة عشوائية مقصودة بلغت ‪ أكثر من 300 صحفي وصحفية



وأوصت الدراسة إلى تعزيز اهتمام البرامج الحوارية الإذاعية الأردنية بالوظيفتين المعرفية المجتمعية، اللتين حصلتا على تقدير متوسط، مما يشير إلى وجوب تحسين تغطية الفعاليات المجتمعية وتعزيز الاهتمام بالقضايا المحلية والقرب من حياة الناس.



الزميل المراشدة يعمل كمنتج برامج رئيسي في مجموعة الراية الأعلامية والتلفزيون الأردني، وله باع طويل في العمل الإذاعي والتلفزيوني.



