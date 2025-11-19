الجمعة 2025-11-21 04:01 م
 

ميتا تطلق نظامًا جديدًا لحماية مقاطع الفيديو

الأربعاء، 19-11-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة ميتا أداة جديدة باسم حماية المحتوى (Content Protection) لمساعدة صُنّاع المحتوى على تتبّع المقاطع المسروقة وإدارتها على فيسبوك .

تمكّن الأداة المسجلين من معرفة الحسابات التي أعادت نشر مقاطعهم، واتخاذ إجراءات مثل:
التتبّع: إضافة وسم يوضح المصدر الأصلي مع رابط مباشر.
المراقبة: متابعة أعداد المشاهدات.
الحظر: منع مشاهدة المقطع بالكامل.
الإفراج: إزالة المقطع من لوحة التحكم للتوقف عن متابعته.


كما توفر الأداة بيانات إضافية حول إمكانية تحقيق أرباح من المقطع، مما يساعد صناع المحتوى على اتخاذ القرار بين التتبع أو الحظر.


وتندمج هذه الميزة مباشرةً في تطبيق فيسبوك لتسهيل الوصول، مع إمكانية رصد النسخ المنشورة على إنستغرام. وهي حالياً متاحة لصنّاع المحتوى المنضمين لبرنامج تحقيق الدخل والمستخدمين الحاليين لمنصة Rights Manager، مع إمكانية التقديم للوصول إليها مباشرة.

 

لبنان 24

 
 
