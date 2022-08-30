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الثلاثاء، 30-08-2022 04:18 م

ألف أسير فلسطيني يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام الخميس

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الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام بـألف أسير كدفعة أولى الخميس المقبل في مختلف سجون ومعتقلات الاحتلال.

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ويستمر بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان، كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى، أخيرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون الإسرائيلية التنصل من التفاهمات التي تمت في شهر آذار الماضي.


وأكدت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أنها تخوض معركتها موحدة في مواجهة السجان بقيادة وطنية تمثل فصائل الشعب الفلسطيني، متسلحة بوحدة حقيقية في خندق مقاومة صلف السجان وحقده، وأن الوحدة التي جسَّدها الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر.


وشددّت اللجنة، على أن "هذه المعركة التي فُرضت عليها لن تقبل إلا بتتويجها بالنصر المبين، مشيرة إلى أن صور الأسير البطل خليل عواودة التي ظهر فيها في حالة صحية صعبة؛ المضرب عن الطعام لليوم 171، هي أكبر دليل على عنجهية هذا العدو اللئيم، وهي في ذات الوقت أكبر دليل على ثبات وعزيمة الأسير الفلسطيني وعناده في مواجهة السجان لنيل حقوقه.


وكان الأسرى قد حلّوا قبل يومين الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال كافة، في إطار الخطوات النضالية التي استأنفوها أخيرا.


وبحل الهيئات التنظيمية للأسرى، ستكون إدارة سجون الاحتلال منذ اليوم مجبرة على مواجهة الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات.

 

بترا

 




 

 


 

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