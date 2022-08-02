594 اعتداءً للاحتلال بحق الفلسطينيين خلال شهر تموز

الوكيل الإخباري - أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين في شهر تموز الماضي على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بلغ 594 اعتداءً.

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ووفق التقرير الشهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد تراوحت هذه الاعتداءات بين تخريب، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، ومصادرة ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية، تركزت في محافظة بيت لحم بـ102 عملية اعتداء، تليها محافظة رام الله بـ83 عملية اعتداء، ثم محافظة الخليل بـ81 اعتداء.



وأكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال صادقت خلال الشهر الماضي، على 20 مخططاً استعمارياً جديداً، من أجل إجراء توسعة داخل المستعمرات، استهدفت 2137.061 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وذلك لبناء 3430 وحدة استعمارية جديدة. وتابعت الهيئة أنه تم إيداع 6 مخططات استعمارية جديدة تستهدف 579.46 دونماً، حيث تسعى لبناء 2029 وحدة استعمارية جديدة، وكذلك فقد أقدمت سلطات الاحتلال على شرعنة بؤرتين استعماريتين في محافظة رام الله، وهي متسبيه داني، من خلال المصادقة على مخطط هيكلي، ومتسبيه كراميم من خلال قرار محكمة.



وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي، 49 إخطاراً، تراوحت بين إخطارات للهدم أو وقف البناء أو إخلاء منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، وتركز معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل (14 إخطاراً) وطوباس (12 إخطاراً).



وأشارت الهيئة إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بلغت 26 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية ومصادر رزق، تسببت بهدم ما مجموعه 49 منشأة ومصدر رزق، وقد تركزت هذه العمليات في محافظة الخليل بهدم 22 منشأة، والقدس بـ12 منشأة، وسلفيت ونابلس بـ 5 منشآت لكل منها.



وبلغ عدد الاعتداءات التي نفذها مستعمرون في الفترة التي يرصدها التقرير الشهر الماضي، ما مجموعه 68 اعتداءً، كان أبرزها استشهاد الشاب أمجد نشأت أبو عليا (16 عاماً) من بلدة المغير شمال شرقي رام الله. وتعرّض ما مجموعه 2175 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي مليشيات المستعمرين، من ضمنها 1840 شجرة زيتون، وقد تركزت هذه العمليات في محافظات قلقيلية (1000 شجرة)، رام الله (470 شجرة)، ونابلس (430 شجرة).



وفي مطلع شهر يوليو/تموز 2022، بدأت سلطات الاحتلال ببناء مقطعين في جدار الضم والتوسع؛ الأول شمال غربي الضفة الغربية، ويهدف هذا المقطع إلى بناء جدار إسمنتي بارتفاع 8 أمتار بجانب السياج المعدني وبطول 45 كيلومتراً من قرية سالم غرب جنين إلى غرب قرية شويكة شمال طولكرم، والمقطع الثاني جنوب الضفة الغربية، ويهدف هذا المقطع إلى بناء جدار إسمنتي بطول 22 كيلومتراً من قرية ليسفير إلى جنوب قرية خشم الدرج بمحافظة الخليل.

العربي الجديد