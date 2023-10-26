أول تعليق للرئيس المصري السيسي على التوغل البري

الوكيل الاخباري - في أول تعليق له على إمكانية التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خطورة هذه الخطوة، والخسائر الكبيرة المترتبة عليها في صفوف المدنيين.

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وأوضح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في القاهرة، أن الجهود الآن تتجه إلى وقف نزيف الدماء وليس إراقة المزيد منها، خاصة بعد وصول عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 6 آلاف.



وفسّر عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين المصريين حديث الرئيس السيسي عن الاجتياح البري بأنه بمثابة جرس إنذار لكل الأطراف حتى لا تصل الأمور لمرحلة يصعب السيطرة عليها مع مزيد من التعقيد للقضية الفلسطينية وتضرر الأمن القومي لدول المنطقة ككل.