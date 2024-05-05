الأحد 05-05-2024
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الأرصاد تحذر من الحالة الجوية يوم الاثنين

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الأحد، 05-05-2024 11:13 م

الأرصاد تحذر من الحالة الجوية يوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية يوم الاثنين .

كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق المتوقع ان تشهد هطول مطري ، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وقالت الارصاد الجوية ان المملكة ستتأثر يوم الاثنين بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة وتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة وغائم جزئي إلى غائم احيانا وتهطل باذن الله تعالى زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية مع احتمال ان تكون في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة.

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