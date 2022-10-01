السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

حقيقة رفع اسعار الدخان بالاردن

بلاغ مرتقب بشأن العطلة الرسمية وتعميم على جميع المؤسسات الحكومية

نائب يكشف عن دراسة جدية لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

 الأميرة سميّة ترعى حفل تخريج الفوج 28 من طلبة جامعة الأميرة سمية

ختام فعاليات وعروض أردننا جنة بالمواقع السياحية والأثرية

تكريم صياد لانقاذه سلحفاة مهددة بالانقراض

أكيد: 42 إشاعة في أيلول والاقتصادية تتصدرها

بين متظاهر وعناصر الأمن.. 28 إصابة في احتجاجات العاصمة العراقية

شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

السبت، 01-10-2022 05:07 م

إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير المريض بالسرطان إياد نظير عمر

download


الوكيل الإخباري-تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، عزل الأسير المريض بالسرطان إياد نظير عمر (40 عاما) من مخيم جنين، منذ نحو أسبوعين.

اضافة اعلان


وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم السبت، إن إدارة سجون الاحتلال عزلت الأسير عمر في زنازين سجن "عسقلان" منذ نحو أسبوعين، رغم وضعه الصحي الصعب، حيث يعاني من الإصابة بورم سرطاني.


وأضاف أن الأسير عمر قرر الإضراب عن الدواء، بسبب مماطلة الإدارة في متابعة وضعه الصحي، ورفضها الاستجابة لمطلبه المتمثل بنقله إلى سجن آخر بسبب الظروف الاعتقالية القاسية في سجن "عسقلان" الذي يعتبر من أسوأ السجون التي يحتجز فيها الأسرى تاريخيا.


وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير عمر، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسّجن لمدة 24 عاما، هو أحد الأسرى المرضى الذين يعانون من الإصابة بالأورام.


وذكر أن وضع الأسير عمر الصحي بدأ يتفاقم بشكل ملحوظ منذ نحو عام، وخضع العام الماضي لعملية خلالها تم استئصال ورم (حميد) على الدماغ، وكان في حينها يقبع في سجن "مجدو" قبل نقله لاحقا إلى سجن "عسقلان"، ومن ثم إلى سجن "نفحة"، ومؤخرًا جرى إعادته إلى سجن "عسقلان".


يشار إلى أنه وخلال سنوات اعتقاله فقد عمر والديه، وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما حُرمت والدته من زيارته قبل وفاتها لمدة عشر سنوات.

 

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
fcyocvswqaaytja-1634995608

الاحتلال يعتقل مواطنا ويقمع مسيرة مناهضة للاستيطان بمسافر يطا

احتلال 9

إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال جنوب الخليل

احتلال9

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

احتلال 999

الاحتلال يحتجز طفلا واندلاع مواجهات جنوب جنين

4e79a0f8-ftm3ynpxsaer9fd

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ارشيف وفا.jfif-e8b90355-dc8f-4f73-99d9-1ee07b2a41e6 (1)

الاحتلال يصيب شابين ويعتقل آخر في مخيم الجلزون

أخبار متعلقة
احتلال 99

الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين ويعتقل 7 آخرين في جنين

الشهيد وسام بكر

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

احتلال 9

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من مخيم جنين

احتلال 9

استشهاد فلسطيني بعد اقتحام قوات الاحتلال جنين

اسعاف فف

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

احتلال9

إصابتان برصاص الاحتلال إحداهما خطيرة في جنين