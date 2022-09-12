الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين ويعتقل 7 آخرين في جنين

الوكيل الاخباري - أصيب، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين بينهم طفلة بجروح، واعتقل خمسة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين.

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وقالت مصادر أمنية إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت جنين، وسط إندلاع مواجهات عنيفة في عدة أحياء.



وأوضحت مصادر طبية أن الشاب علي حردان أصيب برصاص الاحتلال في قدمه، كما أصيب ثلاثة مواطنين بينهم فتاة بشظايا.



وأشارت المصادر الأمنية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها جنين، خمسة شبان بينهم ثلاثة أشقاء، وهم: مصطفى اكرم القمبع الكستوني وشقيقيه هاني وسامر، وفريد محمد أمارة، والأسير المحرر مجد زاهي السعدي.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب المصاب محمد محمود صادق أبو بكر، ومحمد فؤاد أبو بكر، وهما من بلدة يعبد، أثناء مرورهما على حاجز عسكري مفاجئ قرب نابلس.

وفا