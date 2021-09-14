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الثلاثاء، 14-09-2021 02:10 م

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

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الوكيل الإخباري- أصيب اليوم الثلاثاء، العشرات من المواطنين الفلسطينيين وطلبة مدارس بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، ان مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على حاجز أبو الريش المقام على المدخل الجنوبي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي، أصيب خلالها العشرات من تلاميذ المدارس والمواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.


كما اصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين  الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت عقب مسيرة تضامنية مع الأسرى، في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل.

 

المصدر: بترا

 

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