الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

إصابات واعتقالات في صفوف المعتكفين في الأقصى

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الأربعاء، 05-04-2023 01:54 ص

إصابات واعتقالات في صفوف المعتكفين في الأقصى

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الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المعتكفين فيه، مما أدى إلى إصابة بعضهم.

وقال المدير العام لدائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، عزام الخطيب إنه تم اعتقال عدد من المعتكفين في المصلى القبلي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الخطيب أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي حطمت زجاج نوافذ في المصلى القبلي.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن عدد المصابين من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 50 إصابة.

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