فيديو مدهش لصوت قنفذ يشبه بكاء طفل

الوكيل الإخباري - وثق شاب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر صوت القنفذ الذي يشبه بكاء الطفل.



ويُظهر الفيديو الشاب وهو يقترب من القنفذ، ويلتقطه بيده، ثم يمسك أشواكه برفق. وخلال ذلك، يُسمع صوت القنفذ وهو يُصدر صوتًا يشبه بكاء الطفل الصغير.

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وبعد ذلك، يُعيد الشاب القنفذ إلى مكانه ويغادر. أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث أعرب العديد من المعلقين عن دهشتهم من تشابه صوت القنفذ بصوت بكاء الطفل.

المرصد