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الإثنين، 24-01-2022 02:49 م

إصابة شابين واعتقال آخر في مخيم قلنديا شمال القدس

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الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الاثنين، شابان بجروح واعتقل آخر في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت طواقم الهلال الأحمر، بأنها تعاملت مع إصابتين لشابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداهما بالرأس، والأخرى بالظهر.


وأفادت مصادر محلية ل وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد مطير بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال مواجهات اندلعت على مدخل المخيم بين قوات الاحتلال والشبان التي أطلقت قنابل الغاز صوبهم.


وتابعت، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأغلقت حاجز قلنديا العسكري في كلا الاتجاهين، ومنعت الفلسطينيين والمركبات من المرور عبره، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

 

وفا

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