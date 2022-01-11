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الثلاثاء، 11-01-2022 02:16 م

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بينهم 3 نساء من قرية الأطرش بالنقب

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الوكيل الإخباري-اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من قرية الأطرش بالنقب، بينهم 3 نساء.

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وذكر مراسل وفا ، بأن شرطة الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في منطقة النقب، تركزت في قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف.


وأفاد الأهالي بأن الشرطة اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، ونفذت حملة الاعتقالات في محاولة لردعهم عن التصدي لتجريف أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها.


وكانت الشرطة قد هدمت في ساعات الصباح خيمة اعتصام نصبها أهالي قرية الاطرش، ومنعت الفلسطينيين من دخول أراضيهم التي تواجه مخططا لتهجيرها والاستيلاء عليها.

 

وفا

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