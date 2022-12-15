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الخميس، 15-12-2022 09:32 ص

إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر

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الوكيل الاخباري - أصيب، اليوم الخميس، فلسطينيان بعد الاعتداء عليهما بالضرب من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر، شرق نابلس.

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وذكرت مصادر في الإغاثة الطبية أن فلسطينيين اثنين أصيبا بعد اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب في مخيم عسكر القديم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وذكرت مصادر أمنية لـ"وفــا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين خلال اقتحامها المخيم، بعد أن فتشت منزليهما، وهما هشام حامد عواد (22 عاما)، من مخيم عسكر الجديد، وناصر خميس عبد الله، وهو ابن الشهيد خميس عبد الله، من مخيم عسكر القديم.

 

وفا


 




 

 


 

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