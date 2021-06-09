الأربعاء 09-06-2021
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الأربعاء، 09-06-2021 08:54 ص

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في طوباس

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الوكيل الاخباري- أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل اثنين آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في المدينة عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص الحي في الحوض وفي اليد، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، أشار مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيد شفيق توفيق خراز (33 عاما)، ونادر مصطفى محمد صوافطة (47 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في طوباس.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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