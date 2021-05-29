رام الله .. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في نعلين

الوكيل الإخباري - أصيب اليوم السبت، شاب بالرصاص الحي، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة منددة باستيلاء المستوطنين على أراضي المواطنين في منطقة جبل العالم شمال بلدة نعلين غرب رام الله.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة وأطلقت الرصاص الحي باتجاهم، ما أدى إلى إصابة شاب بثلاث رصاصات في رجله.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابات بحالات اختناق.



وفي وقت لاحق، أغقلت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت المواطنين من الدخول إليها او الخروج منها.

يذكر أن مجموعة من المستوطنين تحاول الاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة جبل العالم، وقامت ببناء "بركسات" فيها.

المصدر : وفا