السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تسليم 21 مسكناً لأسر عفيفة بالزرقاء

لجنة الاوبئة : الفايروس لا يعترف بالحدود وقد تدخل اي متحورات جديدة

وزير الاعلام : هناك لغط في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية

شخصية غامضة .. من هو محمد الضيف الذي أرعب الاحتلال ؟ - صورة

الأردن يدين هجوم الحوثيين على السعودية

وزير الإعلام يوضح حول تأخر تصريحات الحكومة

وزير الاعلام : نتائج قريبة لحل أزمة الصحف الورقية

وزير الصحة لـ الوكيل : نتابع اكتشاف السلالة الجديدة في فيتنام

وزير البيئة: ندعم جهود الامارات العربية لاستضافة مؤتمر الأطراف

السبت، 29-05-2021 02:42 م

رام الله .. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في نعلين

الاحتلال
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أصيب اليوم السبت، شاب بالرصاص الحي، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة منددة باستيلاء المستوطنين على أراضي المواطنين في منطقة جبل العالم شمال بلدة نعلين غرب رام الله.

اضافة اعلان

وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة وأطلقت الرصاص الحي باتجاهم، ما أدى إلى إصابة شاب بثلاث رصاصات في رجله.


وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابات بحالات اختناق.


وفي وقت لاحق، أغقلت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت المواطنين من الدخول إليها او الخروج منها.
يذكر أن مجموعة من المستوطنين تحاول الاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة جبل العالم، وقامت ببناء "بركسات" فيها.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6091cde6d43d3

شخصية غامضة .. من هو محمد الضيف الذي أرعب الاحتلال ؟ - صورة

e2326093-7bed-4339-99f8-caebdfdb4a69

عرض عسكري ضخم لحركة حماس في غزة

5202119215618252656941

شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

1

40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

5202122204853117739972

صورة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس تثير ضجة بعد تجوله في غزة.. شاهد

555

عجوز فلسطينية توبخ جنود الاحتلال - شاهد الفيديو

أخبار متعلقة
مواج

جنين .. حالات اختناق في مواجهات مع الاحتلال

غ

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم

459f3c8f8ae28376e60a31454449d1dc

أسيران يواصلان اضرابهما المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

uihjkhbjuyh

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا

4b335d4c-bf5b-4aee-8ce8-3a8524b448cd (1)

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية فوق اراضي الفلسطينيين جنوب نابلس

ااا

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس