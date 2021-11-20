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السبت، 20-11-2021 02:33 م

إصابتان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية بالخليل

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الوكيل الإخباري-أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال عقب صلاة الجمعة في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

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وأكدت مصادر محلية لـ"وفا" أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب الشبان والمحلات التجارية، ما أدى الى إصابة فلسطينيين بالرصاص، والعشرات بالاختناق.

 

وفا

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