إصابتان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية بالخليل

الوكيل الإخباري-أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال عقب صلاة الجمعة في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

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وأكدت مصادر محلية لـ"وفا" أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب الشبان والمحلات التجارية، ما أدى الى إصابة فلسطينيين بالرصاص، والعشرات بالاختناق.

وفا