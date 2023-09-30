السبت 30-09-2023
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السبت، 30-09-2023 08:25 ص

إضراب شامل ونفير عام في رام الله والبيرة اليوم

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الوكيل الاخباري - عم الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة، حدادا على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى، مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

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وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.


وكانت حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، دعت في بيان لها إلى الإضراب الشامل والنفير العام، عقب ارتقاء الشهيد رمانة.


واستشهد رمانة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة الشابين قبل اعتقالهما.


وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد الشاب رمانة متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب الآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.

 

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