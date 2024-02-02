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إعلام عبري: إسرائيل قدمت ضمانات صريحة لمصر بشأن محور فيلادلفيا

الجمعة، 02-02-2024 09:05 م

إعلام عبري: إسرائيل قدمت ضمانات صريحة لمصر بشأن محور فيلادلفيا

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الوكيل الاخباري - أعطت (إسرائيل) "ضمانات صريحة" للقاهرة بأن أية عملية عسكرية على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، المعروفة بـ"محور فيلادلفيا" "لن تؤدي إلى هجرة جماعية للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية".

ونقلت هيئة البث العبرية "كان" عن مصدر مصري مطلع أن هناك مخاوف لدى مصر من أن أية عمليات (إسرائيلية) في محور فيلادلفيا، ترتبط "باحتمال أن تتسبب في فرار أعداد كبيرة من سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء".

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