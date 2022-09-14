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الأربعاء، 14-09-2022 07:52 ص

استشهاد شابين برصاص الاحتلال في جنين

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الوكيل الاخباري - استشهد شابين فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

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وأكدت مصادر أمنية استشهاد شابين من كفردان غرب جنين، واحتجاز جثتيهما على حاجز الجلمة، دون الاعلان رسميا عن هويتهما، فيما أفادت مصادر محلية باستدعاء قوات الاحتلال لوالدي الشهيدين للتعرف عليهما.


وكانت قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط واسعة في محيط حاجز الجلمة العسكري وأوقفت مواطنين وحاولت اعتقال الشابين وأطلقت النار عليهما واصابتهما بجروح خطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهادهما لاحقا.


في غضون ذلك، قررت سلطات الاحتلال "إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح يوم الجمعة، باستثناء مرور العمال والبضائع كالمعتاد".

 

وفا


 




 

 


 

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