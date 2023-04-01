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السبت، 01-04-2023 08:50 ص

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني (26 عاما) من قرية حورة في النقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما أغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

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وأفاد شهود عيان في رام الله بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، وأغلقت أبوابه وحاصرت الموجودين فيه، وأطلقت الرصاص صوب مواطن، عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى استشهاده، كما أغلقت باب الزاهرة وباب العامود ومنعت المواطنين من دخول البلدة القديمة.


وزعم بيان صدر عن شرطة الاحتلال أن شابا فلسطينيا قام بمهاجمة شرطي وحاول "اختطاف" مسدسه خلال استجوابه قرب باب السلسلة، وتمكن من إطلاق رصاصة من المسدس قبل أن يقوم أفراد شرطة في المكان بإطلاق النار عليه، بحسب بيان الشرطة الإسرائيلية. 


بترا


 




 

 


 

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