استشهاد طبيب برصاص الاحتلال في القدس

الوكيل الإخباري - استشهد طبيب فلسطيني ، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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وأفاد شهود عيان في فلسطين، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الطبيب المقدسي حازم الجولاني قرب باب المجلس (أحد أبواب المسجد الأقصى)، ومنعوا الفلسطينيين من الاقتراب منه وأجبروهم على مغادرة المكان، فيما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين في بيان مقتضب، أنه جرى نقل الطبيب الجولاني إلى مستشفى "هداسا عين كارم"، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.

المصدر : وفا