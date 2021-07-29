استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد الشاب شوكت خالد عوض (20 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفاد ت مصادر فلسطينية بأن الشهيد عوض أصيب برصاص الاحتلال في منطقة البطن والرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي (11 عاما) الذي ارتقى أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البلدة.



وذكرت مصادر طبية في فلسطين بأن الشهيد عوض ادخل لغرفة العمليات في مستشفى الميزان في الخليل، في محاولة لانقاذ حياته، إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته الخطيرة.



وكانت مصادر طبية قد أعلنت إصابة أكثر من 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، بعد ظهر اليوم، عقب تشييع جثمان الشهيد العلامي.

المصدر : وفا