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الوكيل الاخباري
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الأحد، 15-05-2022 11:47 ص

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

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الوكيل الاخباري- استشهد اليوم الأحد، الأسير الجريح داوود الزبيدي من مخيم جنين متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين برصاص جيش الاحتلال في المخيم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت أمس عائلة المصاب داوود الزبيدي من مخيم جنين، بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة.

وتم نقل داوود من مخيم جنين، إلى مستشفى داخل أراضي الـ48 لخطورة وضعه الصحي إثر إصابته برصاصه في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين يوم الجمعة.

والشهيد داوو هو شقيق الأسير زكريا الزبيدي، ووالدته وشقيقه طه استشهدا خلال اجتياح قوات الاحتلال مخيم جنين في نيسان/ ابريل العام 2002.

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وفا

 




 

 


 

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