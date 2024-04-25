خبير: معرفة المقاومة بتحركات القوات الإسرائيلية مثيرة للتساؤلات

الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن معرفة فصائل المقاومة بمسار القوات الإسرائيلية التي يتم إيقاعها في كمائن -يتم إعداداها بذخائر إسرائيلية غير متفجرة- تثير تساؤلات عن الطريقة التي تحصل بها على هذه المعلومات.



وأكد الفلاحي في تحليل للجزيرة أن سحب لواء ناحال الإسرائيلي من قطاع غزة يؤكد أن الألوية النظامية في الجيش الإسرائيلي أنهكت من المعارك فضلا عن تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية.

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