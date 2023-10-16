استشهاد كاتب مع عائلته من غزة باستهداف اسرائيلي .. هذا ما دوّنه قبل ساعات

الوكيل الإخباري- استشهد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الله العقاد وزوجته وأبناؤه، بعد قصف الطيران الإسرائيلي لشقته وسط خانيونس.

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الشهيد كان يدعو على الدوام لرفع الحالة المعنوية رغم جرائم الاحتلال، على صفحته في "فيسبوك"، فقال في أحدى منشوراته "لا تقتلني بجهلك ..أي خبر أو صورة لا ترفع بها معنويات الشعب ، لا تتسابق لنقلها.



وفي منشوره الأخير قال:







وقبيل استشهاده بيومين عبّر العقاد عن رفضه فكرة التهجير إلى جنوب غزة استجابة لتحذير الاحتلال الإسرائيلي.



وكتب على موقع "فيسبوك": "لا تهجير بعد اليوم.. تحية لشباب مخيم الشاطئ والجلاء الذين خرجوا آلافاً يبايعون على البقاء في أحيائهم مهما كلف من الثمن. شعارهم، لا هجرة بعد اليوم، ولكن، جهاد ونية صادقة على العودة".





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