والدة شاب فلسطيني تتلقى خبر استشهاده عبر مكبرات مسجد - فيديو

الوكيل الإخباري- وثق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تلقت خبر استشهاد نجلها عبر مكبرات احد المساجد في بلدة العيسوية اثر العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة وفلسطين اجمع .

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وبالتفاصيل ، اظهر مقطع الفيديو ام مفجوعة حينما تلقت خبر استشهاد ابنها متاثراً برصاص الاحتلال في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة عبر مكبرات مئذنة احد المساجد في البلدة .