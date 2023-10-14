السبت 14-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 يواجه ظروفاً صعبة

وقفة نصرة لفلسطين في لواء بني كنانة

كتائب القسام تصدر بلاغا عسكريا رقم 8

الصحة الفلسطينية: 2215 شهيدا و8714 مصابا في غزة

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العبيدات

"الصحفيين الأردنيين" تضع إمكانياتها تحت تصرف الزملاء الفلسطينيين

الأوقاف الفلسطينية تصدر توجيهًا شرعيًا بشأن نزوح أهالي غزة

افتتاح الجناح الأردني في معرض اكسبو الدوحة وإشادة بالعلاقات الأردنية القطرية

عاجل

كتائب القسام تصدر بلاغ عسكري رقم 8

السبت، 14-10-2023 10:39 ص

والدة شاب فلسطيني تتلقى خبر استشهاده عبر مكبرات مسجد - فيديو

Screenshot 2023-10-14 103402


الوكيل الإخباري- وثق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تلقت خبر استشهاد نجلها عبر مكبرات احد المساجد في بلدة العيسوية اثر العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة وفلسطين اجمع .

اضافة اعلان

 

وبالتفاصيل ، اظهر مقطع الفيديو ام مفجوعة حينما تلقت خبر استشهاد ابنها متاثراً برصاص الاحتلال في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة عبر مكبرات مئذنة احد المساجد في البلدة . 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي

44

لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

rafah-main

دولتان غربيتان تجليان رعاياهما من قطاع غزة عن طريق معبر رفح اليوم

1697277217_1-1661762

جيش الاحتلال : العبور من غزة لمصر سيتم بالتنسيق مع إسرائيل

5

التعاون الإسلامي: نرفض دعوات الاحتلال لتهجير أبناء غزة قسريا

1

فيديو- مشياً على الاقدام .. مصريون يحملون الماء والغذاء على ظهورهم بمحاولة لاجتياز الحدود لاغاثة اهالي غزة

أخبار متعلقة
إطلاق-النار1

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

AWN_dae50image_story

استشهاد فلسطينيين في رفح

احتلال 1

الاحتلال يفتش منازل جنوب نابلس

احتلال9

الاحتلال يعتقل شقيقين من رام الله

احتلال 55

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم