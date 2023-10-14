والدة شاب فلسطيني تتلقى خبر استشهاده عبر مكبرات مسجد - فيديو

الوكيل الإخباري- وثق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تلقت خبر استشهاد نجلها عبر مكبرات احد المساجد في بلدة العيسوية اثر العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة وفلسطين اجمع .
وبالتفاصيل ، اظهر مقطع الفيديو ام مفجوعة حينما تلقت خبر استشهاد ابنها متاثراً برصاص الاحتلال في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة عبر مكبرات مئذنة احد المساجد في البلدة .
متداول - والدة شاب فلسطيني تتلقى خبر استشهاده عبر مكبرات مسجد #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/OUcN58vfFH— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 14, 2023