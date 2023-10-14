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السبت، 14-10-2023 10:17 ص

انباء عن استهداف منزل قائد كتائب القسام واستشهاد 4 من عائلته - فيديو

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الوكيل الإخباري- أبلغ مصدر خاص من عائلة محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن شقيق الضيف و3 من أفراد عائلته استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة خان يونس.

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وقال المصدر إن عبد الفتاح الضيف (60 عاماً)، ومدحت عبد الفتاح الضيف (40 عاماً)، وأحد أحفاده ويدعى براء مدحت (عامين ونصف العام)، وزوجة أحد أبنائه الآخرين، استشهدوا  إثر القصف الإسرائيلي الذي طال منزلهم المكون من 3 طوابق في قيزان النجار بخان يونس.
 
وأضاف أن ابنة السيدة التي استشهدت تتلقى العلاج حالياً في الرعاية المركزة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، قائلاً إن عمليات البحث ما زالت مستمرة عن باقي أفراد العائلة.
 
وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الجيش الإسرائيلي قصف منزل والد قائد كتائب القسام 

 

وتداولت وسائل اعلام فلسطينية مقطع فيديو ادعوا انه لحظة استهداف منزل قائد كتائب القسام محمد الضيف 


 

الشرق

 


 




 

 


 

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