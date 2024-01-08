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الإثنين، 08-01-2024 02:19 م

استنكار دولي لاستشهاد حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا باستهداف الاحتلال للصحفيين

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الوكيل الإخباري- دانت عدة دول استهداف الاحتلال الاسرائيلي للصحفيين يوم أمس في خانيونس والذي تسبب باستشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في غارة إسرائيلية على خانيونس جنوبي قطاع غزة

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حيث وصفت الخارجية البريطانية استشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة بأنها مأساة.

 

وقالت الخارجية البريطانية -في بيان- إن على إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على القيام بعملهم.


ودعت الخارجية الأسترالية إلى التحقيق في كل الهجمات ضد وسائل الإعلام في مناطق النزاع ومقاضاة مرتكبيها.


وعبرت الخارجية الاسترالية  -في بيان- عن قلقها العميق إزاء استهداف الكثير من المدنيين في غزة بمن فيهم العديد من الصحفيون واستشهادهم .


فيما اكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إن "ما تعرض له الصحفي الشجاع وائل الدحدوح وعائلته من استهداف هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم".


 




 

 


 

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