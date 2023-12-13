"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" والعمل الفدائي في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس.

اضافة اعلان



وأعلنت الكتائب سابقا أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية في منطقة معن بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها.

وكان الاحتلال الاسرائيلي أقر بمقتل 10 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجراح الليلة الماضية في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، وقال إن معظمهم ضباط وبينهم قائد فرقة في لواء جولاني.



وأوضح الجيش أولا عن مقتل 8 من بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني تومر غرينبيرغ، بالإضافة لقائد فصيل في الكتيبة رقم 13 ويدعى روعي ملدسي، وفق ما نقلت مواقع فلسطينية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال.



وقال في بيان إن العسكريين الثمانية قتلوا في اشتباك وكمين نصبته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في حي الشجاعية في مدينة غزة شمالي القطاع.



وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين إضافيين أحدهما قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد في معارك الشجاعية بقطاع غزة.



ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي قولها إن المعارك في حي الشجاعية دامية جدا.



وأضافت المصادر أنه من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بقصف من الجو، وأن معظم المحاور في حي الشجاعية خالية من المقاتلين الذين يأتون من حيي الدرج والتفاح المجاورين وينقضون على القوات الإسرائيلية.



وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي حقق سيطرة شبه كاملة على حي الشجاعية، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تدمير الحي بأكمله.