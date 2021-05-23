اعتقالات وابعادات بحق شبان ومقدسيات عن الأقصى

الوكيل الاخباري -

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تعرض شبان ومقدسيات، مساء الأحد، للاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، وسط اعتداء قوات الاحتلال عليهم بوحشية، تزامنا مع اقتحام المستوطنين لساحات المسجد.واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأحد، الأسير المحرر رامي بركة، بعد استدعائه للتحقيق .كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر محيسن أثناء خروجه من باب الاسباط أحد أبواب المسجد الأقصى.وأبعدت شرطة الاحتلال، مساء الأحد، 13 فتاة وسيدة مقدسية عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابلة للتجديد.وسلمت شرطة الاحتلال الحارس مختار التميمي قرارا يقضي بابعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.